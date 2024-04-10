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В Бурятии предлагают увеличить штрафы за самовыгул собак

В Бурятии предлагают увеличить штрафы за самовыгул собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Проект закона внесут на рассмотрение Народного Хурала

Улан-Удэнский горсовет депутатов выступил с инициативой повышения штрафов за нарушения в области обращения с животными. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Публичные обсуждения по этому вопросу состоялись 10 апреля. Депутаты предложили внести изменения в закон республики «Об административных правонарушениях» с целью увеличения штрафов по ряду статей, включая статьи 47.1 – допущение самовыгула собак, 47.2 - отсутствие их регистрации и 52 - нападение на других животных.

Согласно предложенным изменениям, размеры штрафов за нарушения в области обращений с животными на граждан могут составить 5 тысяч рублей, сейчас размер штрафа варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.

На должностных лиц:

размер штрафа за допущение самовыгула планируется увеличить с 10-50 тыс. рублей до 15-50 тыс. рублей. За отсутствие регистрации с 5-10 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей. За нападение собаки на другое животное с 500-2500 рублей до 15-30 тыс. рублей.

На юридических лиц:

размер штрафа за отсутствие регистрации с 10-20 тыс. рублей планируется увеличить до 30-50 тыс. рублей. За нападение собаки на другое животное ввести штрафы 35-50 тыс. рублей.

«Согласно статистике составленных протоколов по указанным статьям за период 2021-2023 гг. по Республике Бурятия, количество фактов нарушений и составленных протоколов остаётся неизменно высоким, что позволяет сделать вывод, что действующие размеры штрафов не останавливают владельцев собак совершать нарушения в сфере обращения с животными», - говорится в пояснительной записке.

Проект закона о повышении штрафов будет вынесен на рассмотрение Народного Хурала. Авторы инициативы надеются, что это позволит снизить количество нарушений в области обращения с животными и повысить ответственность владельцев за своих питомцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», закон, увеличивший штрафы за нарушение правил обращения с животными, был принят относительно недавно - в конце 2023 года. Он был направлен на воспитание гуманного отношения к домашним питомцам и повышение дисциплины и ответственности у владельцев животных и подрядчиков, занимающихся отловом и содержанием безнадзорных собак. 
штраф собаки

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