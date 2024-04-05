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Лидер российских буддистов выступил за изучение монгольского и разведение яков

Лидер российских буддистов выступил за изучение монгольского и разведение яков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Хамбо Лама объяснил, какую пользу это может принести

Председатель буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём канале в Telegram пост, посвящённый изучению монгольского языка и разведению яков. И то, и другое он называл прорывной идеей.

- Потому что знание монгольского поможет сохранить наши родовые диалекты.А яки с хайнаками (гибрид яка и домашнего быка – прим.) украсят нашу жизнь, – отметил глава БТСР.

Месяц назад Хамбо Лама обратил внимание на ситуацию с монгольским языком. Он заявил в своём telegram-канале: в соседнем государстве сетуют, что вывески в Улан-Баторе на 80% состоят из английских слов.

- Тогда как 25 лет назад они на 40% были ещё на монгольском, – отметил лидер российских буддистов. – Таким образом, монгольский язык в столице страны отторгается от народа и теряет свою надобность и ценность. Учитываю такую ситуацию, нам нужно опять защищать и развивать его.

А в ноябре Дамба Аюшеев разместил в Telegram видео с яком, которого преследуют волки. На кадрах их было как минимум семь. По мнению лидера российских буддистов, эти животные вполне могут помочь в борьбе с серыми хищниками.
Хамбо лама яки монгольский язык буддизм

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