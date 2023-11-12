«Чтобы не наглели»: Лидер российских буддистов нашёл управу на волков

Для борьбы с ними Хамбо Лама предложил разводить яков
- Яки – грозные животные, что волкам не по зубам. Потому будем их у нас разводить, чтоб волки не наглели, – заявил глава БТСР.
В конце октябре в Бурприроднадзоре сообщили, что с начала года в республике добыли 397 серых хищников, а в рамках любительской и спортивной охоты – ещё 354. Итого – 751.
Охота на них трудозатратная и требует немало времени. Чтобы поймать одного зверя, необходимо проехать более 300 километров. За каждого добытого положено вознаграждение в 8 тысяч, а в некоторых районах есть и дополнительное. К примеру, в Баргузинском и Окинском его размер – 10 тысяч рублей, в Еравнинском – 8000, а в Кяхтинском – 5000.
Предъявление шкуры животного для клеймения – обязательное условие для выплаты. Это прописано в постановлении правительства РБ «Об утверждении порядка вознаграждения за добытых волков». Кроме того, придётся собрать все необходимые документы. Всего в 2023 году в Бурятии насчитали 2323 «санитара леса».
Охота на них трудозатратная и требует немало времени. Чтобы поймать одного зверя, необходимо проехать более 300 километров. За каждого добытого положено вознаграждение в 8 тысяч, а в некоторых районах есть и дополнительное. К примеру, в Баргузинском и Окинском его размер – 10 тысяч рублей, в Еравнинском – 8000, а в Кяхтинском – 5000.
Предъявление шкуры животного для клеймения – обязательное условие для выплаты. Это прописано в постановлении правительства РБ «Об утверждении порядка вознаграждения за добытых волков». Кроме того, придётся собрать все необходимые документы. Всего в 2023 году в Бурятии насчитали 2323 «санитара леса».