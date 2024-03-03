Лидер российских буддистов призвал встать на защиту монгольского языка



Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев обратил внимание на ситуацию с монгольским языком. Он заявил в своём telegram-канале: в соседнем государстве сетует, что вывески в Улан-Баторе на 80% состоят из английских слов.



- Тогда как 25 лет назад они на 40% были ещё на монгольском, – отметил глава БТСР. – Таким образом, монгольский язык в столице страны отторгается от народа и теряет свою надобность и ценность. Учитываю такую ситуацию, нам нужно опять защищать и развивать его.



Пару недель назад лидер российских буддистов Пару недель назад лидер российских буддистов опубликовал в Telegram другой любопытный пост. Он пояснил, почему не следует использовать привычное всем словосочетание тоонто нютаг, говоря о малой родине.



Хамбо лама разместил в канале снимок бурятской юрты. Верхнее отверстие на ней называют «тоон».



- Благодаря ему из юрты выходит воздух и дым – вверх, далеко. Но как бы тоонто нютаг красиво ни звучало, есть опасность легко, как воздух и дым, безвозвратно покинуть свою родину. Потому другие наши сородичи называют её «үлгы нутаг» – «колыбель, чтобы там жить», – подчеркнул председатель Сангхи.



