В Бурятии появилась памятная медаль за участие в СВО

Стало известно, как будет выглядеть новая награда



В республике учредили памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Соответствующий указ за подписью главы региона Алексея Цыденова опубликовали накануне на официальном сайте правительства РБ.



Изготавливать медали и футляры для них будут за счёт республиканского бюджета. Документ уже вступил в силу. В нём говорится, что вручать новую награду будут в торжественной обстановке – в знак признательности за вклад в решение задач СВО, а также проявленные отвагу, честь и мужество.



Письменные ходатайства о награждении, согласно указу, подают власти, организации и учреждения. У каждой такой медали должен быть порядковый номер. Она не является государственной и потому носить её полагается ниже государственных и ведомственных, на левой стороне груди.



Основа сделана из латуни – в форме круга диаметром в 32 миллиметра. Края окаймлены бортиком. На лицевой стороне будет серебристое стилизованное изображение военнослужащего с автоматом на фоне очертания границ Бурятии и Байкала, сверху полукруглом – надпись «За участие в специальной военной операции», а снизу – ещё одна: «Благодарная Бурятия. На оборотной стороне столбиком расположатся слова «Отвага», «Честь» и «Мужество». Основа с помощью ушка и колечка крепится к пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой в цветах государственного флага республики – синего, белого и жёлтого.