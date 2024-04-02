Жительница Улан-Удэ работала посудницей с липовой медкнижкой

Женщину приговорили к трём месяцам ограничения свободы



Жительнице Улан-Удэ за две тысячи рублей поставили поддельные штампы о прохождении медосмотра в медицинской книжке. Но при этом медицинское обследование она не проходила, никаких анализов не сдавала.



Затем с этими липовыми печатями она устроилась на работу в общепит. Женщина трудилась в кафе мойщиком посуды до тех пор, пока медицинскую книжку не изъяли полицейские.



- Женщина признала вину в полном объёме, в ходе дознания дала показания об обстоятельствах совершенного преступления. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на три месяца, на период которого установлены ограничения, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



