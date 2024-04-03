В Улан-Удэ до +9 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 3 апреля по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +3,+8, местами +9,+14, по крайнему северу 0,-5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём 7-9 градусов тепла.







