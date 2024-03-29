Боксёры Бурятии выиграли две медали кубка нефтяных стран

Общество, Фото: федерация бокса России

«Золото» у Елены Гапешиной



С 25 по 29 марта в Нижневартовске проходит XX международный турнир «Кубок нефтяных стран - 2024». Соревнования посвящены первооткрывателю нефтяных месторождений в Сибири Фарману Салманову.



Юбилейный турнир собрал 165 спортсменов из 16 стран мира. Треть участников - женщины. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии – пять атлетов спортивного клуба «Номто»: Дарья Пантелеева, Альберт Гатауллин, Сандан Санданов, Елена Гапешина и Тамир Галанов, представляющий Сербию.



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», Елена Гапешина в финальном поединке одержала победу над Софией Охотниковой, завоевав золотую медаль в весовой категории 81 кг.



Альберт Гатаулин уступил Денису Пальшину из Сахалинской области и стал обладателем бронзовой медали кубка в весовой категории 54 кг.



Сандан Санданов уверенно перебоксировал Давида Азизяна из Армении и вышел в финал турнира в весовой категории 63,5 кг.

