«Золото» у Елены Гапешиной
С 25 по 29 марта в Нижневартовске проходит XX международный турнир «Кубок нефтяных стран - 2024». Соревнования посвящены первооткрывателю нефтяных месторождений в Сибири Фарману Салманову.
Юбилейный турнир собрал 165 спортсменов из 16 стран мира. Треть участников - женщины. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии – пять атлетов спортивного клуба «Номто»: Дарья Пантелеева, Альберт Гатауллин, Сандан Санданов, Елена Гапешина и Тамир Галанов, представляющий Сербию.
Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», Елена Гапешина в финальном поединке одержала победу над Софией Охотниковой, завоевав золотую медаль в весовой категории 81 кг.
Альберт Гатаулин уступил Денису Пальшину из Сахалинской области и стал обладателем бронзовой медали кубка в весовой категории 54 кг.
Сандан Санданов уверенно перебоксировал Давида Азизяна из Армении и вышел в финал турнира в весовой категории 63,5 кг.
Боксёры Бурятии выиграли две медали кубка нефтяных стран
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