В Улан-Удэ прилетел актёр Дмитрий Певцов

Сегодня утром, 29 марта, в Улан-Удэ прилетел народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Ему устроили торжественную встречу в аэропорту «Байкал». Актёра встречали с хлебом-солью и с бурятскими хадаками.
Дмитрий Певцов станет звёздным гостем главного рыбацкого фестиваля страны «Байкальская рыбалка-2024» (0+). Турнир пройдёт 29-30 марта на льду Байкала в районе села Турка Прибайкальского района.
Как сообщал «Байкал-Dailу», участие в «Байкальской рыбалке» примет свыше 250 команд. Главный приз этого года – внедорожник УАЗ «Патриот». За второе место будет присуждён квадроцикл. Команда, занявшая третье место, получит лодочный мотор «Ямаха» мощностью 30 л/с. Будут разыграны и другие призы.
Отметим, в 2022 года звёздным гостем «Байкальской рыбалки» был народный артист России Андрей Соколов. Также ранее в Бурятию приезжали Дмитрий Дюжев, Анна Семенович, Алексей Булдаков и другие звёзды.