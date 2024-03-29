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В Улан-Удэ прилетел актёр Дмитрий Певцов

В Улан-Удэ прилетел актёр Дмитрий Певцов
Общество,  Фото:предоставлено организаторами
Он будет звёздным гостем «Байкальской рыбалки»

Сегодня утром, 29 марта, в Улан-Удэ прилетел народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Ему устроили торжественную встречу в аэропорту «Байкал». Актёра встречали с хлебом-солью и с бурятскими хадаками.

Дмитрий Певцов станет звёздным гостем главного рыбацкого фестиваля страны «Байкальская рыбалка-2024» (0+). Турнир пройдёт 29-30 марта на льду Байкала в районе села Турка Прибайкальского района.

 

Как сообщал «Байкал-Dailу», участие в «Байкальской рыбалке» примет свыше 250 команд. Главный приз этого года – внедорожник УАЗ «Патриот». За второе место будет присуждён квадроцикл. Команда, занявшая третье место, получит лодочный мотор «Ямаха» мощностью 30 л/с. Будут разыграны и другие призы.

Отметим, в 2022 года звёздным гостем «Байкальской рыбалки» был народный артист России Андрей Соколов. Также ранее в Бурятию приезжали Дмитрий Дюжев, Анна Семенович, Алексей Булдаков и другие звёзды.




Байкальская рыбалка актеры Фестиваль

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