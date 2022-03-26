«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии открытия
В эти дни в селе Турка Прибайкальского района Бурятии проходит турнир «Байкальская рыбалка» (0+) - самые массовые соревнования по подлёдному лову в стране.
Накануне состоялось церемония открытия. После прошла жеребьёвка команд, которые приехали из разных городов России. Всего в этом году в турнире участвует 205 команд, из них 20 – женские.
Сегодня первыми соревнования начали дети. И уже после обеда состоится награждение по детской рыбалке. Далее зрителей ждёт концерт, выступление звёздного гостя – актёра Александра Соколова. После будет церемония награждения.
Мероприятие завершится праздничным салютом.
Главным призом за самый большой улов в этом году станет белоснежная Toyota Camry 2021 года выпуска. Команда, занявшая второе место, получит квадроцикл PM 650-II. Обладателям третьего места вручат мощный лодочный мотор «Ямаха». Вообще же предусмотрены солидные призы лучшим десяти командам. Также предусмотрены в самых различных номинациях, вроде за лучшие костюмы или за самую крупную рыбу.
В Бурятии проходит второй день «Байкальской рыбалки»
Общество, Фото:
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