Соревнования проходили в Азербайджане
С 24 по 29 марта в Баку проходит международный турнир по боксу «Великий шёлковый путь-2024». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 10 стран.
Бурятский боксёр Баир Батлаев стал бронзовым призёром международного турнира в весовой категории 51 кг. В полуфинальном поединке он уступил иранскому спортсмену Махди Парвизи.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, Баира Батлаева тренирует Доржо Шаргакшанов.
Боксёр Бурятии стал призёром международного турнира
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