Боксёр Бурятии стал призёром международного турнира

Общество, Фото: ЦСП РБ

Соревнования проходили в Азербайджане



С 24 по 29 марта в Баку проходит международный турнир по боксу «Великий шёлковый путь-2024». В соревнованиях принимают участие спортсмены из 10 стран.



Бурятский боксёр Баир Батлаев стал бронзовым призёром международного турнира в весовой категории 51 кг. В полуфинальном поединке он уступил иранскому спортсмену Махди Парвизи.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, Баира Батлаева тренирует Доржо Шаргакшанов.



