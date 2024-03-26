Пристав своевременно не осуществил индексацию алиментов
В прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась с жалобой на судебного пристава мать двоих несовершеннолетних детей. Проверка прокуратуры подтвердила нарушение законодательства об исполнительном производстве.
- Установлено, что судебный пристав-исполнитель отдела службы судебных приставов по взысканию алиментных платежей Улан-Удэ своевременно не осуществил индексацию алиментов пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленной в республике. В связи с чем возникла задолженность в размере более 230 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В УФССП России по республике внесли прокурорское представление. После этого задолженность в полном объёме была погашена.
В Улан-Удэ пристав нарушил закон об исполнительном производстве
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