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Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности

Из-за теракта в «Крокусе» в Улан-Удэ усилили меры безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Особое внимание правоохранители обращают на общественные места

В столице Бурятии усилили меры безопасности из-за теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил сегодня в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Мэр поручил особое внимание обращать на общественные места.

«В Улан-Удэ усилены меры безопасности. Особое внимание поручил обращать на места массового скопления людей, а также на общественный транспорт и остановки. Будем максимально оперативно реагировать, доводить информацию до правоохранительных органов», - написал Шутенков.

Накануне пассажиров аэропорта «Байкал» предупредили об усилении досмотра.

Максимальный уровень безопасности действует на всех объектах транспорта России. Так, об усилении мер безопасности в поездах дальнего следования предупредили Федеральная пассажирская компания и Российские железные дороги. «В связи с усилением мер безопасности рекомендуем приезжать на вокзалы перед поездкой с запасом времени», - говорится в сообщении РЖД. В сообщении ФПК отмечается, что введён усиленный контроль при проверке данных пассажиров. Также ограничен допуск провожающих в вагоны.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Несколько вооружённых мужчин ворвались в здание, где планировался концерт группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а затем совершили поджог. От огнестрельных ранений и отравления угарным газом погибли, по последним данным, 137 человек. Среди жертв – трое детей. В списке пострадавших – ещё 182 человека.

Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днём траура. В Бурятии отменили и перенесли ряд развлекательных мероприятий. Три республиканских театра перечислят средства в фонд помощи жертвам теракта.

Стихийный мемориал в память о погибших в Улан-Удэ устроили на памятнике «Чёрный тюльпан». Жители несут сюда цветы, игрушки, зажигают свечи.

теракт безопасность

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