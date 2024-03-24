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Пассажиров аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ просят прибывать заранее

Пассажиров аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ просят прибывать заранее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это связано с усиленным досмотром

Пассажиров улан-удэнского аэропорта «Байкал» просят прибывать заранее. Это связано более тщательным досмотром в связи с терактом в Подмосковье. Объявление опубликовано на сайте аэропорта.

- В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, - говорится в сообщении.

Все рейсы из аэропорта выполняются по расписанию.

Аэропорт "Байкал"

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