Это связано с усиленным досмотром
Пассажиров улан-удэнского аэропорта «Байкал» просят прибывать заранее. Это связано более тщательным досмотром в связи с терактом в Подмосковье. Объявление опубликовано на сайте аэропорта.
- В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, - говорится в сообщении.
Все рейсы из аэропорта выполняются по расписанию.
Пассажиров аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ просят прибывать заранее
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