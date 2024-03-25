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Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»

Три театра Бурятии перечислят выручку пострадавшим в «Крокусе»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике собираются усилить меры безопасности в учреждениях культуры

Три театра Бурятии перечислят средства в фонд помощи жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом на своей странице в соцсети сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Русский драматический театр перечислит весь сбор со спектакля «Очень простая история» (возрастное ограничение 12+); Бурятский театр драмы решил направить часть выручки от гастролей в Кижингинском районе; Бурятский театр оперы и балета переведёт часть средств от продаж билетов на фестиваль оперы (возрастное ограничение 12+).

«Под прицелом оказалась и культура. Мы будем усиливать меры безопасности в наших учреждениях. Под прицелом оказались наши сердца. И нам в это время нужно объединяться и поддерживать друг друга ещё больше», - подчеркнула Соелма Дагаева.

На сайте «Красного креста», куда будет направлена помощь, сообщается, что деньги будут направлены семьям пострадавших и пострадавшим, в том числе: на помощь в восстановлении после лечения; на оказание психосоциальной поддержки и психологической помощи в долгосрочном периоде семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.

Теракт произошёл 22 марта перед началом концерта рок-группы «Пикник», на который были проданы все билеты. Группа террористов ворвалась в здание «Крокуса» и стала расстреливать людей в упор. Прорвавшись из фойе в зрительный зал, они также стреляли направо и налево, а после устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. Опознано 62 тела, по остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

По последним данным минздрава Московской области, число пострадавших выросло до 182. Из них в больницах находится 101 человек.

Спасатели МЧС России разобрали более 400 кубометров конструкций в «Крокусе». Работы по разбору завалов не останавливаются ни на минуту.

Четверо террористов задержаны в Брянской области. Накануне их по решению суда заключили под стражу. Сейчас идёт поиск их пособников.

Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём траура.

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