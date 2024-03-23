В Улан-Удэ отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в Москве

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Представления и концерты перенесли на другой срок



В бурятской столице отменили развлекательные мероприятия в связи с терактом в Москве. Их перенесли на другой срок. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети министр культуры Соелма Дагаева.



- Мои соболезнования родным и близким погибших в теракте в Москве в «Крокус Сити Холл». Всем, кто пострадал, желаю скорейшего выздоровления. Мы скорбим вместе с вами. Очень многое сегодня делается в стране и республике для того, чтобы наладить благополучную планомерную жизнь. И этот теракт направлен на то, чтобы посеять панику в обществе, разрушить то, что создают наши талантливые люди. Даже в годы страшной Великой Отечественной войны не останавливалась работа в культуре, создавались великие произведения. И для нас это большой пример. Поэтому мы приняли решение не останавливать штатную работу наших театров и музеев. И лишь перенести некоторые развлекательные мероприятия на другой срок с этих трагических дней, - говорится в сообщении.



«Я очень надеюсь на Ваше понимание и поддержку, дорогие друзья», - добавила министр.



В связи с трагическими событиями переносятся следующие развлекательные мероприятия 23 и 24 марта (суббота, воскресенье) в государственных учреждениях Бурятии:



- в Бурятском театре драмы спектакль-концерт «Хизааргуй дуран» - творческий вечер семьи Динганорбоевых (возрастное ограничение 12+). Концерт переносится на 31 марта;



- отчётный концерт ДШИ им. Б. Ямпилова при Колледже искусств «Дарите музыку друг другу» (возрастное ограничение 6+). Концерт переносится на 6 апреля;



- театрализованное цирковое представление «Легенды Байкала» (возрастное ограничение 0+) в ФСК. Переносится на другой срок, о дате сообщат позже.



- в Русском драматическом театре концерт дуэта Марины Ланиной и Евгения Винокурова (возрастное ограничение 12+). Переносится на другой срок, о дате сообщат позже.



Плановые спектакли в театрах и работа музеев и библиотек идут в штатном режиме.



Также отменены в эти выходные мероприятия, организованные муниципальными учреждениями культуры Улан-Удэ.



- Уважаемые зрители! Из-за террористического акта, произошедшего в концертном зале «Крокус-Сити» в Москве, все запланированные мероприятия на 23 и 24 марта отменяются, - сообщает Комитет по культуре администрации Улан-Удэ.



Что касается турнира по мини-футболу, посвящённого памяти воинов-афганцев (возрастное ограничение 6+), то он состоится. Будет объявлена минута молчания в связи с трагедией в Москве.



