В Бурятии алиментщика отправили на исправительные работы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Самостоятельно мужчина выплачивал полторы тысячи в месяц



Жителя Баргузинского района Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам.



По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Сельчанин неофициально работал, получая ежемесячный доход. Однако самостоятельно выплачивал лишь 1500 рублей по алиментам, что менее размера, установленного решением суда.



- Приговором суда С. осуждён за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка к исправительным работам, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.

