Самостоятельно мужчина выплачивал полторы тысячи в месяц
Жителя Баргузинского района Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам.
По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Сельчанин неофициально работал, получая ежемесячный доход. Однако самостоятельно выплачивал лишь 1500 рублей по алиментам, что менее размера, установленного решением суда.
- Приговором суда С. осуждён за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка к исправительным работам, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
В Бурятии алиментщика отправили на исправительные работы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Самостоятельно мужчина выплачивал полторы тысячи в месяц
Передвигаться по такому льду очень опасно
Согласно расчётам, на строительство потребуется более 32 тысяч кирпичей
Такое карантинное растение губит урожай и вызывает сильную аллергию у людей
Даже самые сложные неисправности устраняют в кратчайшие сроки
Сотрудники прошли спецподготовку
Первую помощь мужчине оказал судебный пристав
Проходит фестиваль камерной музыки PIZZICATO
Звонки принимают круглосуточно
Приём состоится 3 апреля
На помощь ей пришли спасатели
Заказчику объявлено предостережение
Для этого в городе появилось собственное оборудование
По поступившим обращениям начаты проверки
Ребёнок находится в центре трансплантологии и искусственных органов в Москве