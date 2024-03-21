Жителя Бурятии с психиатрическим диагнозом лишили водительских прав

Иск в суд подала прокуратура



По требованию прокуратуры житель Закаменского района, состоящий на учёте у психиатра, больше не сможет управлять транспортом.



«Установлено, что местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учёте в медицинской организации в связи с наличием психического расстройства поведения. В соответствии с законодательством наличие у гражданина данного заболевания является препятствием к управлению транспортными средствами по медицинским показаниям. Наличие заболевания свидетельствовало о наличии непосредственной угрозы для безопасности дорожного движения», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района направил в суд исковое заявление о лишении мужчины водительских прав. Суд иск удовлетворил иск.



