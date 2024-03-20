Соревнования пройдут в столице республике
С 21 по 24 марта в Улан-Удэ состоится кубок Бурятии по тайскому боксу. Турнир проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
В первый день соревнований, 21 марта, пройдут жеребьёвка и взвешивания спортсменов. На 22 марта запланировано проведение предварительных поединков.
23 марта состоятся полуфинальные бои. И 24 марта пройдёт финал кубка.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
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