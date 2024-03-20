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На севере Бурятии изменится расписание нескольких пригородных поездов

На севере Бурятии изменится расписание нескольких пригородных поездов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
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В связи с проведением ремонтно-путевых работ на участках БАМа в марте этого года изменится расписание некоторых пригородных поездов.

22 марта изменится расписание пригородного поезда № 6372 Северобайкальск – Новый Уоян. Разница с действующим расписанием составит + 1 час 7 минут.

23 марта изменится расписание пригородного поезда № 6374 Окусикан – Таксимо. Разница с действующим расписанием составит от + 25 до + 39 минут.

26 марта изменится расписание пригородных поездов № 6367 Дабан – Киренга, № 6368 Киренга – Дабан, № 6369 Северобайкальск – Дабан, № 6370 Дабан – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от + 3 часов 18 минут до + 5 часов 1 минуты.

29 марта изменится расписание пригородного поезда № 6374 Окусикан – Таксимо. Разница с действующим расписанием составит от + 13 до + 30 минут.

Пригородный поезд № 6376 Северобайкальск – Кюхельбекерская вместо вторника 26 марта будет курсировать в четверг 28 марта по действующему расписанию.

Пригородный поезд № 6375 Кюхельбекерская – Северобайкальск вместо среды 27 марта будет курсировать в пятницу 29 марта. Разница с действующим расписанием составит от +43 до + 45 минут.

Пригородный поезд № 6372 Северобайкальск – Новый Уоян вместо четверга 28 марта будет курсировать во вторник 26 марта по действующему расписанию.

Пригородный поезд № 6371 Новый Уоян – Северобайкальск вместо пятницы 29 марта будет курсировать в среду 27 марта. Разница с действующим расписанием составит + 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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