На Байкале обнаружили новые грязевые вулканы

Общество, Фото: ИЗК СО РАН и ЛИН СО РАН

Они расположены в северо-западной части озера



В результате подводной видеосъёмки в акватории озера Байкал на севере Бурятии обнаружены новые грязевые вулканы. Открытие было сделано в ходе совместных экспедиционных работ института земной коры СО РАН и лимнологического института СО РАН.



Яркие следы грязевого вулканизма были обнаружены на двух участках в Северобайкальской впадине. Первый из них расположен в пределах Черемшано-Болсодейского сегмента Северобайкальского разлома между мысами Малая и Большая Косы. На глубине 158,3 м встречены трещины длиной не менее 1 м, а на глубине 157,8 м – структура с отверстием в центральной части. В результате последующих погружений подобные формы, интерпретированные как потухшие грязевые вулканы, разрывающие и приподнимающие толщи осадков, были выявлены на глубинах от 122,1 до 163,6 м. Второй участок с обширными проявлениями грязевого вулканизма обнаружен в Горячинской бухте в 400-650 м от берега. В 1 км южнее расположены Котельниковские термальные источники. При первом спуске на глубине 132 м была отмечена структура, аналогичная по внешнему виду тем, которые были описаны в точках между мысами Малая и Большая Косы. При подъёме до глубины 120,7 м весь склон был усеян грязевыми вулканами.



Руководитель экспедиции главный научный сотрудник лаборатории тектонофизики института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Оксана Лунина предполагает, что эти вулканы появились из-за активности Северобайкальского разлома, расположенного вдоль северо-западного побережья озера.



- Полученные данные создадут основу для интерпретации новой информации о строении рельефа и происходящих процессах на дне Байкала, который всё ещё недостаточно изучен, - сообщает ИЗК СО РАН.



