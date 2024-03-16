16 марта

15 марта

Популярное

В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей

В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике завершился второй день голосования

По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 20:38 составила 59,62%.

Как сообщал «Байкал-Daily», наиболее активными оказались Закаменский и Окинский, Кижингинском районы, Здесь проголосовали более 70% избирателей. На выборы жители региона приходят семьями, коллективами, некоторые проявляют фантазию и наряжаются в оригинальные костюмы.

Вчера на участках в Улан-Удэ и Закаменске заметили Чебурашек, сегодня избирательную комиссию удивили живые статуи «Мать Бурятия» и «Бурятский воин», ими оказались студенты колледжа.

На избирательных участках работали 1852 наблюдателя.

Завтра финальный день голосования. Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.

выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
Общество, 16.03.2024
В республике завершился второй день голосования
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
Общество, 16.03.2024
Молодым людям недавно исполнилось 18 лет 
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
Общество, 16.03.2024
Избирком отчитался о явке на 15:00 второго дня голосования 
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
Общество, 16.03.2024
Тонкий лёд может разрушиться без предупреждающего потрескивания 
Мужчина, живший в лесу, впервые проголосовал в Бурятии
Мужчина, живший в лесу, впервые проголосовал в Бурятии
Общество, 16.03.2024
Он попал в «Шанс» и смог получить паспорт 
В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей
В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей
Общество, 16.03.2024
Центр общественного наблюдения республики вышел на связь с УИКами
Живые статуи пришли на выборы в Улан-Удэ
Живые статуи пришли на выборы в Улан-Удэ
Общество, 16.03.2024
Студенты колледжа нарядились в необычные костюмы 
Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха
Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха
Общество, 16.03.2024
Горожанам дали разъяснения закона об охране атмосферного воздуха
Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Общество, 16.03.2024
Председатель избиркома назвал населённые пункты с наибольшей активностью 
В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей
В селе Шерашово в Бурятии проголосовало 75,5% избирателей
Общество, 16.03.2024
Один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги
В Бурятии вырос спрос на специалистов по благоустройству
В Бурятии вырос спрос на специалистов по благоустройству
Общество, 16.03.2024
Зарплаты начинаются от 68 тысяч рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^