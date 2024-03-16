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В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей

В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей
Общество, 
Центр общественного наблюдения республики вышел на связь с УИКами

Наблюдатели от Общественной палаты обменялись впечатлениями о ходе выборов. На связь с ЦОН вышли представители нескольких УИКов в районах Бурятии и в Улан-Удэ.

Наблюдатели сообщили, что выборы проходят в штатном режиме, без нарушений, а также отметили высокую явку. Так, в Закаменском районе на одном из избирательных участков проголосовало уже 95% избирателей.

- Высокой явкой мы на выборах покажем всему миру, что мы едины и непобедимы. Всем желаю хорошего настроения, удачи и 100% явки! - пожелала наблюдателям председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

Завтра, 17 марта, ЦОН Бурятии выйдет на связь с другими регионами ДФО.
выборы

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