В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей

Центр общественного наблюдения республики вышел на связь с УИКами



Наблюдатели от Общественной палаты обменялись впечатлениями о ходе выборов. На связь с ЦОН вышли представители нескольких УИКов в районах Бурятии и в Улан-Удэ.



Наблюдатели сообщили, что выборы проходят в штатном режиме, без нарушений, а также отметили высокую явку. Так, в Закаменском районе на одном из избирательных участков проголосовало уже 95% избирателей.



- Высокой явкой мы на выборах покажем всему миру, что мы едины и непобедимы. Всем желаю хорошего настроения, удачи и 100% явки! - пожелала наблюдателям председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



Завтра, 17 марта, ЦОН Бурятии выйдет на связь с другими регионами ДФО.

