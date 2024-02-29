Центр Улан-Удэ практически полностью расчистили от ледового городка

























Площадь Советов в этот раз украсили большая деревянная горка, сцена, шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!», шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой – от местных предприятий. Это Дед Мороз, Снегурочка, Дракон, под покровительством которого пройдёт 2024-ый, Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч. Не обошлось и без павильонов с напитками, едой и сувенирами.



В столице Бурятии тем временем уже задумались о новом ледовом городке. На минувшей неделе на официальном сайте госзакупок В столице Бурятии тем временем уже задумались о новом ледовом городке. На минувшей неделе на официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку эскизного проекта. Начальная цена контракта составляет 674 935 рублей.