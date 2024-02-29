Центр Улан-Удэ практически полностью расчистили от ледового городка

На днях в столице Бурятии приступили к демонтажу главного новогоднего городка. Главную площадь города от него уже почти полностью освободили– оттуда убрали фигуры и катушки изо льда и световые иллюминации. Остались огромная игрушка в виде шара, конструкции от сцены и большой горки и ёлка – их тоже постепенно разбирают.
Территорию вокруг ёлки оградили сигнальной лентой. Все элементы городка будут храниться на базе комбината по благоустройству. Завершить работы пообещали к концу недели.
Площадь Советов в этот раз украсили большая деревянная горка, сцена, шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!», шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой – от местных предприятий. Это Дед Мороз, Снегурочка, Дракон, под покровительством которого пройдёт 2024-ый, Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч. Не обошлось и без павильонов с напитками, едой и сувенирами.
В столице Бурятии тем временем уже задумались о новом ледовом городке. На минувшей неделе на официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку эскизного проекта. Начальная цена контракта составляет 674 935 рублей.