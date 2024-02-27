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Демонтаж ледового городка в Улан-Удэ начнут с деревянной горки

Демонтаж ледового городка в Улан-Удэ начнут с деревянной горки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Убирать городок начнут сегодня

Во вторник, 27 февраля, на площади Советов начнут разбирать ледовый городок. Мобильные бригады комбината по благоустройству первым делом уберут деревянную горку. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём телеграм-канале.

- Днём становится теплее, она будет уже небезопасна для наших детей, - отметил градоначальник.

После того, как Горсвет уберёт световые иллюминации, приступят к демонтажу ледовых фигур. До конца недели все работы планируют завершить. Все конструкции, иллюминацию, как и в прошлые годы, КБУ, Горсвет будут хранить у себя до нового года.

Между тем власти уже задумались будущем ледовом городке, и просят у улан-удэнцев совета.

- В этом раз новогодний городок получился по особенному нарядным. Каждый год стараемся сделать главную ёлку Улан-Удэ интереснее, красивее, ярче. Если у вас есть какие-то предложения, идеи, как ещё можно украсить площадь Советов на Новый год, отправляйте их на сервис Активный горожанин. Обязательно учтём все ваши предложения - лучшие используем при оформлении новогоднего городка, - подытожил Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку эскизного проекта. Начальная цена контракта составляет 674 935 рублей.


ледовый городок

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