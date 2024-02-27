Убирать городок начнут сегодня
Во вторник, 27 февраля, на площади Советов начнут разбирать ледовый городок. Мобильные бригады комбината по благоустройству первым делом уберут деревянную горку. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём телеграм-канале.
- Днём становится теплее, она будет уже небезопасна для наших детей, - отметил градоначальник.
После того, как Горсвет уберёт световые иллюминации, приступят к демонтажу ледовых фигур. До конца недели все работы планируют завершить. Все конструкции, иллюминацию, как и в прошлые годы, КБУ, Горсвет будут хранить у себя до нового года.
Между тем власти уже задумались будущем ледовом городке, и просят у улан-удэнцев совета.
- В этом раз новогодний городок получился по особенному нарядным. Каждый год стараемся сделать главную ёлку Улан-Удэ интереснее, красивее, ярче. Если у вас есть какие-то предложения, идеи, как ещё можно украсить площадь Советов на Новый год, отправляйте их на сервис Активный горожанин. Обязательно учтём все ваши предложения - лучшие используем при оформлении новогоднего городка, - подытожил Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях официальном сайте госзакупок объявили запрос котировок на разработку эскизного проекта. Начальная цена контракта составляет 674 935 рублей.
Демонтаж ледового городка в Улан-Удэ начнут с деревянной горки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он несколько часов неподвижно сидел на снегу
Жители отдалённого посёлка с нетерпением ждут его открытия
Люди заявили, что их приходится подолгу ждать на остановках
Первые из них пройдут сегодня в Селенгинском районе
Они смогут погашать долги по искам
Туристов просят быть осторожными
Состоятся соревнования по разбиванию хребтовой кости и другие мероприятия
Соревновались юноши и девушки 2010-2012 гг. р.
В республике до -18 градусов
Пара вместе вот уже 50 лет
Церемония прошла в Еравнинском районе
Первое место заняла команда «Гильбира»
Она построена в Селенгинске
Центры аймаков соединят асфальтированными магистралями с пограничными пунктами
В Чите состоялся первый фестиваль эвенкийской культуры «Гиравун»