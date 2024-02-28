В столицу республики приедут известные музыканты и певцы
В Бурятию возвратится фестиваль камерной музыки «Pizzicato». Он пройдёт с 17 марта по 18 апреля в Улан-Удэ.
Открытие состоится 17 марта в Римско-католическом костёле (6+). Для зрителей выступит московская органистка Юлия Иконникова. 21 марта в театре оперы и балета своё мастерство покажут виолончелист, заслуженный артист РФ Борис Андрианов и известный российский пианист Пётр Лаул (6+). Они исполнят произведения Шумана, Шостаковича, Штрауса и Пьяццолла.
14 апреля на фестивале выступит лауреат международных конкурсов, знаменитый пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев (6+). В театре оперы и балета он исполнит произведения Бетховена и Рахманинова. Фестиваль завершится 18 апреля в КТЦ «Феникс» выступлением заслуженного артиста России, оперного и камерного певца Владимира Огнева и концертного русского оркестра «Забайкалье» под управлением заслуженного деятеля искусств Бурятии и России, профессора Олега Огнева (6+). Об этом сообщает Бурятская филармония.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет фестиваль камерной музыки
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