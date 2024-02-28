Учредителем станет местное министерство образования
На заседании правительства Иркутской области одобрили создание в регионе казачьего кадетского корпуса. О планах по созданию новой государственной образовательной организации в регионе доложил областной министр образования Максим Парфёнов.
– На сегодняшний день в Иркутской области в 14 школах открыты 24 казачьих класса, в которых обучаются 475 школьников. Казачий компонент реализуется через внеурочную деятельность — это начальная военная подготовка, история казачества, основы православной культуры. Ребят также знакомят с казачьими играми, танцами, песнями, хореографией, фланкировкой казачьей шашкой. Эти программы реализуют педагоги школ и организаций дополнительного образования детей, – пояснил министр.
Он также отметил положительные отзывы родителей учащихся казачьих кадетских классов об организации обучения юных казачат и пожелания о создании школы, в которой весь образовательный процесс ориентирован на духовно-нравственные ценности российского казачества. Подобный опыт имеется во многих субъектах Российской Федерации и свидетельствует о том, что без опорной образовательной организации полноценно реализовать казачье образование в регионе сложно.
Такой организацией в Иркутской области станет казачий кадетский корпус, основным видом деятельности которого будет являться реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.
Учредителем нового учреждения выступит министерство образования Иркутской области, которое осуществит все необходимые юридические действия, связанные с его созданием. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области создадут казачий кадетский корпус
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