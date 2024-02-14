В Бурятии фейковый министр спорта разводит людей на деньги

Глава Минспорта Бурятии Иван Козырев предупредил о появлении своего двойника в популярном мессенджере Telegram. Как выяснилось, это очередные происки аферистов.
- Мошенники не дремлют! Они создали новый аккаунт со схожим никнеймом и, используя мою фотографию, отправляют сообщения моим коллегам, – написал Иван Козырев в своём telegram-канале. – Прошу всех, кому пришло подобное сообщение быть бдительными. Если вам пишут с таких аккаунтов, обращайтесь в техподдержку и сообщайте о мошенничестве.
По словам министра, схема довольно простая: злоумышленники пишут пользователям от его имени, предупреждая, что скоро с ними свяжется некий новый куратор. А последний требует куда-то перевести деньги или выдать определённую информацию.
Это уже не первый подобный случай: в середине ноября поддельный руководитель ведомства даже угрожал сотрудникам лишением премии за то, что они не вступают в переписку.