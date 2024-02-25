В Бурятии «подделали» спикера Народного Хурала



На днях стало известно, что в одном из мессенджеров в очередной раз создали фейк председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале республиканского парламента.

По словам спикера, в лжеаккаунте разместили его фото.



- Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу не поддаваться и быть бдительными. Указанный номер телефона – не мой, – подчеркнул Павлов.