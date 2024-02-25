25 февраля

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Бурятии «подделали» спикера Народного Хурала

В Бурятии «подделали» спикера Народного Хурала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Владимир Павлов предостерёг жителей республики от общения со своим фейком

На днях стало известно, что в одном из мессенджеров в очередной раз создали фейк председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале республиканского парламента.
По словам спикера, в лжеаккаунте разместили его фото.
 
- Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу не поддаваться и быть бдительными. Указанный номер телефона – не мой, – подчеркнул Павлов.

Этот номер оканчивается цифрами 8569. Ранее о появлении своего виртуального клона предупредил глава Минспорта РБ Иван Козырев. Фальшивый министр разводил людей на деньги в Telegram. А ещё за последний месяц мошенники «дотянулись» до ректора ВСГУТУ Игоря Сизова и уже во второй раз – до руководителя Минкульта республики Соелмы Дагаевой.  
фейк Народный Хурал мессенджеры мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов
За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов
Общество, 25.02.2024
Большинство из них построили в частном секторе
В Бурятии сегодня преимущественно без осадков
В Бурятии сегодня преимущественно без осадков
Общество, 25.02.2024
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза 
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице
Общество, 24.02.2024
В акции приняли участие более 50 горожан. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество, 24.02.2024
По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
Общество, 24.02.2024
Грандиозные стройки и перестройки, шествие в дэгэлах, «кони удачи» и безудержное веселье
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Общество, 24.02.2024
Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби чаще всего становился для россиян реальной работой с хорошим заработком
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Общество, 24.02.2024
В республике проходит месячник безопасности
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.02.2024
В республике местами небольшой снег
Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем
Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем
Общество, 23.02.2024
Алексей Цыденов вручил Жаргалу Боролдоевичу Бадмаеву подарки
В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
Общество, 23.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия состязаний 
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
Общество, 23.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
Общество, 23.02.2024
Выстрел произвёл отец Героя России Максима Концова
В Улан-Удэ возобновят маршрут №28
В Улан-Удэ возобновят маршрут №28
Общество, 23.02.2024
Будут ездить новенькие «Газели» 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^