В Бурятии «подделали» спикера Народного Хурала

Владимир Павлов предостерёг жителей республики от общения со своим фейком
На днях стало известно, что в одном из мессенджеров в очередной раз создали фейк председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале республиканского парламента.
По словам спикера, в лжеаккаунте разместили его фото.
- Рассылают разные сообщения и просьбы! Прошу не поддаваться и быть бдительными. Указанный номер телефона – не мой, – подчеркнул Павлов.
Этот номер оканчивается цифрами 8569. Ранее о появлении своего виртуального клона предупредил
глава Минспорта РБ Иван Козырев. Фальшивый министр разводил людей на деньги в Telegram. А ещё за последний месяц мошенники «дотянулись» до ректора ВСГУТУ Игоря Сизова
и уже во второй раз – до руководителя Минкульта республики Соелмы Дагаевой.
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