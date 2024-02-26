Занятие провели сотрудники МВД
С осуждёнными, состоящими на учёте УФИЦ при улан-удэнской исправительной колонии №7, провели беседу на тему: «Профилактика употребления и участия в незаконном обороте наркотиков и ответственность за употребление наркотиков».
Занятие провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии.
- Присутствующие обсудили вопросы профилактики наркомании, предупредили об уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным употреблением и оборотом наркотических средств, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде наркотиков
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