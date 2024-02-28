На Байкале состоится зимний фестиваль северной ходьбы

Его проведут в Ольхонском районе



IX областной зимний фестиваль северной ходьбы «Ольхонский нордик» пройдёт 2 марта в бухте Базарка возле посёлка Сахюрта в Ольхонском районе Иркутской области. Планируется, что в фестивале будут участвовать более 150 любителей скандинавской ходьбы из 15 муниципальных образований региона, а также из Бурятии, Магаданской и Нижегородской областей.



Участники «Ольхонского нордика» смогут выбрать одну из четырёх дистанций: 2,5, 5, 10 и 15 км. Массовый старт на 2,5 км предусмотрен для начинающих любителей скандинавской ходьбы возрастом старше 5 лет. Дистанцию в 5 км смогут преодолеть спортсмены старше 14 лет, в 10 км – старше 18 лет, 15 км – от 18 до 69 лет.



Парад участников фестиваля состоится в 9:20 2 марта, в 10:00 стартуют соревнования на 5, 10, и 15 км, в 10:05 – на 2,5 км. С положением можно ознакомиться на сайте ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 0+.

