На Байкале подвели итоги международного конкурса ледовой скульптуры

Победила скульптура о понедельнике



В Иркутской области, на льду Байкала с 15 февраля по 8 марта проходит зимний фестиваль «Живи на Байкале» (6+). 21 февраля в посёлке Листвянка подвели итоги международного конкурса ледовой скульптуры, который прошёл в рамках фестиваля.



Члены жюри совещались более трёх часов, чтобы определить победителей. Первое место заняли Даниил Цой и Илья Тёкин со скульптурой «Понедельник – день луны». Второго места удостоились Василий Тимашов, Павел Леонов из Республики Беларусь за композицию «Отражение галактики». «Бронзу» получили Максим Король и Полина Тихонова с работой «Воззвание». Специальный приз от жюри - пилу - забрали скульпторы из Монголии Цогбадрак Базаррагча и Дашбалджир Церенбат за скульптуру «Мать-Океан».



Всего на конкурс было представлено 10 работ - в честь проведения 10-го юбилейного фестиваля. Участвовали скульпторы из пяти стран: России, Беларуси Китая, Монголии и Казахстана. Авторы создали кардинально разные композиции: дракона, монгольскую девушку в традиционных одеждах, русалку, сложные скульптуры с несколькими персонажами. Все они будут радовать гостей фестиваля до марта, пока лёд не начнёт таять. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

