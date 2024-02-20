Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами





В распоряжение ГУ МВД по Иркутской области поступили 11 патрульных автомобилей марки Haval F7. Иномарки с логотипом «ДПС» пополнили ряды специализированной роты управления региональной Госавтоинспекции.Новые кроссоверы оснащены современными сигнальными громкоговорящими установками со светодиодными акустическими панелями, видеорегистраторами и радиостанциями.- Технические возможности автомобиля позволяют развивать скорость за 9 секунд в 100 км/ч, а максимальная скорость, установленная производителем, составляет 195 км/час. Большой дорожный просвет и система полного привода позволяет нести службу при неблагоприятных погодных условиях и на бездорожье, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Инспекторы ГИБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения на новых кроссоверах на всей территории Иркутской области.