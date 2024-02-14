На старт вышли более 80 спортсменов
В дни празднования Белого месяца состоялось открытие ежегодной спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта.
Первым видом спартакиады стали лыжные гонки. Чемпионат проходил на лыжной базе «Снежинка» в Улан-Удэ. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 17 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка региона.
По итогам соревнований команда сил специального назначения территориального управления Росгвардии заняла первое место в смешанной эстафете 4х3 км. и в общекомандном зачёте стали чемпионами «Динамо» по лыжным гонкам.
В личном первенстве среди женщин на дистанции 3 км. сотрудники сил специального назначения Росгвардии капитан полиции Анастасия К. и капитан полиции Ирина Т. завоевали серебро и бронзу, соответственно. Среди мужчин на дистанции 5 км. сотрудник СОБР лейтенант полиции Александр П. занял третье место.
Победителей и призёров чемпионата наградили дипломами, медалями, кубками, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата по лыжным гонкам
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