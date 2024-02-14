Режим повышенной готовности ввели в Иркутске

Возникла угроза подтоплений в двух СНТ



В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр города Руслан Болотов.



- Решение принято в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных метеорологических явлений, а также возможных подтоплений в период весеннего снеготаяния и половодья в районе водотоки падь Плишкино (СНТ «Светлый», СНТ «Текстильщик»), - сообщили в администрации города.



Режим повышенной готовности будет действовать до 00:00 20 февраля.



Сейчас сотрудники МУП «Иркутскавтодор» пропаривают водотоки в районе садоводств на Плишкинском тракте. Работы выполняют на открытых участках. В труднодоступных для техники местах привлекают спасателей МКУ «Безопасный город».

