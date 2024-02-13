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В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй

В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
Общество,  Фото:pixabay.com
Поздравления принимала Анна Игумнова.

10 февраля в Кяхтинском районе Бурятии 90-летний юбилей отпраздновала Анна Михайловна Игумнова.

Анна Михайловна родилась 10 февраля 1934 года в селе Унгуркуй Кяхтинского района Бурятской АССР в многодетной семье. Среди шестерых детей она была третьим ребёнком. Отец Михаил Фёдорович, вернувшись с войны после ранения, работал на складе в колхозе «Заря» до 1956 года. Мать Прасковья Леонтьевна одна растила детей, дожила до возраста 92 года.

Юбиляр окончила 5 классов Унгуркуйской школы и со школьной скамьи работала разнорабочей в колхозе «Заря», выполняя тяжёлую работу. Приходилось поливать и обрабатывать поля под пшеницу, сажать картофель, вручную пилить дрова, долбить камень для строительства. Работала в пекарне, пять лет пекла хлеб для рабочих колхоза. Затем, до выхода на пенсию в 55 лет, работала прачкой в детском саду. За свой труд имеет благодарственные грамоты.

- Анна Михайловна до сих пор остаётся трудолюбивым человеком, сажает огород и выполняет домашнюю работу. Имеет статус «Ветеран труда» и «Дети войны». С мужем Владимиром Михайловичем Игумновым воспитали 5 детей, имеют 5 внуков и 6 правнуков, - сообщает администрация Кяхтинского района.

Бурятия Кяхтинский район юбилей долгожитель

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