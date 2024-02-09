Всего оттуда вызволили трёх наших земляков
Глава республики сообщил в соцсетях, что из плена на Украине вызволили троих военнослужащих из Бурятии. Ранее сообщалось только об одном освобождённом. «Спасибо огромное всем, кто занимается поиском и возвращением наших ребят!», – написал Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».
В Telegram-канале «Лещ Фандорина» появилось видео, на котором освобождённый военнослужащий из Бурятии передаёт привет своим родителям.
- Мам, пап, со мной всё хорошо, меня обменяли. Скоро буду дома. Люблю вас сильно, - обратился он.
В минувший четверг, 8 февраля, с подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров вернули 100 российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине и передали взамен ровно сто военнопленных ВСУ. Об этом заявили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что в плену нашим бойцам грозила смертельная опасность. Освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации Воздушно-комических сил России доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях министерства обороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Стало известно об освобождении ещё двоих бурятских бойцов из украинского плена
Общество, Фото:
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