Из украинского плена освободили ещё одного военного из Бурятии





На минувшей неделе из украинского плена по обмену освободили 195 бойцов, включая пятерых из Бурятии. А в начале января домой вернулись трое.

В минувший четверг, 8 февраля, с подконтрольной киевскому режиму территории после переговоров вернули 100 российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине и передали взамен ровно сто военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.Отмечается, что в плену нашим бойцам грозила смертельная опасность. Освобождённых на самолётах военно-транспортной авиации Воздушно-комических сил России доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях министерства обороны. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В военном ведомстве уточнили, что при вызволении наших военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.Среди возвращающихся на родину есть и участник СВО из Бурятии. Об этом рассказал в соцсетях депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов. За спасение бойца народный избранник поблагодарил своего коллегу по депутатскому корпусу Шамсаила Саралиева.