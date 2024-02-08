08 февраля

07 февраля

Популярное

В Бурятии судебные разбирательства из-за бродячих собак поставили на паузу

В Бурятии судебные разбирательства из-за бродячих собак поставили на паузу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Верховный суд республики проконсультируется по поводу их эвтаназии с Конституционным

В четверг, 8 февраля, состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону, разрешающему усыпление беспризорных животных в Бурятии. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, которое ранее подключилось к этой истории.

- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали на официальной странице организации «Егоров и партнёры» во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.

Кроме того, истцы заявили ходатайство о приостановлении действия закона на время рассмотрения запроса.

Первое заседание состоялось 16 января. Согласно данным картотеки на сайте суда, в качестве истцов выступили благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Они подали иски к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы
собаки животные суд зоозащитники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды
В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды
Общество, 08.02.2024
За фабрику, где их производят, возьмётся Бурприроднадзор
Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей
Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей
Общество, 08.02.2024
Они предпочитают добиваться карьерных целей до того, как стать родителями
В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион
В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион
Общество, 08.02.2024
Рыжая хищница с раннего утра встречала там посетителей
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
Общество, 08.02.2024
Деньги он не смог получить из-за справки о ранении
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
Общество, 08.02.2024
Он уступил только серебряному призёру Олимпийских Игр
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Общество, 08.02.2024
Хамбо Лама посоветовал посещать ритуал Дугжууба только в родовых дацанах 
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
Общество, 08.02.2024
Знаменитому музыканту было 74 года
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Жители райцентра в Бурятии вдребезги переругались из-за уличных собак
Общество, 08.02.2024
Одни защищают бродячих животных, а другие из-за них боятся выходить из дома
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Улан-удэнцам намозолил глаза обгоревший недострой
Общество, 08.02.2024
Горожане заявили, что здание портит вид и потребовали разобраться с ним
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
В Бурятии насчитали свыше тысячи учёных
Общество, 08.02.2024
Более половины из них посвятили себя естественным наукам
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
В Иркутской области жильцы сгоревшего дома получат компенсации в 110 тысяч
Общество, 08.02.2024
К концу недели 11 семьям предоставят временное жильё
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
В Бурятии трудоустройство секретаря обернулось штрафом
Общество, 08.02.2024
Директор учреждения привлечён к административной ответственности
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Бабочек из Бурятии отправили английскому коллекционеру
Общество, 08.02.2024
Также коллекция ракообразных улетела в Китай
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
В Бурятии сельчан возмутило подорожание проезда в пригородном автобусе
Общество, 08.02.2024
Чтобы добраться до Улан-Удэ, им придётся выложить 75 рублей
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
В районе Бурятии сняли прошлогодний карантин, введённый из-за бешенства
Общество, 08.02.2024
Два месяца назад там обнаружили труп заражённой лисы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^