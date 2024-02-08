В Бурятии судебные разбирательства из-за бродячих собак поставили на паузу

Верховный суд республики проконсультируется по поводу их эвтаназии с Конституционным
В четверг, 8 февраля, состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону, разрешающему усыпление беспризорных животных в Бурятии. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, которое ранее подключилось к этой истории.
- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали на официальной странице организации «Егоров и партнёры» во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.
Кроме того, истцы заявили ходатайство о приостановлении действия закона на время рассмотрения запроса.
Первое заседание состоялось 16 января. Согласно данным картотеки на сайте суда, в качестве истцов выступили благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Они подали иски к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы.
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