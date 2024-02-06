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В Бурятии зоозащитники продолжают судиться с властями из-за бездомных собак

В Бурятии зоозащитники продолжают судиться с властями из-за бездомных собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они добиваются отмены закона об эвтаназии бродячих животных

Во вторник, 6 февраля, в Верховном суде Бурятии состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону. О том, что местные зоозащитники решили оспорить его, стало известно ещё в январе. Они подали иски к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу. Как сообщал «Байкал-Daily», депутаты дали добро на умерщвление четвероногих ещё в ноябре.

На очередном заседании присутствовали все юристы истцов, слушатели и представители СМИ. В объединении для защиты прав животных в России, которое подключилось к этой истории, поделились кое-какими подробностями.

- Мы представили судье дополнительные материалы и правовую экспертизу. Вместе с нами в суд приехала кинолог из Новосибирска Алёна Добрунова. Она дала свой комментарий как специалист относительно понятийного аппарата, касающегося определения агрессивного поведения животных, – отметили в организации.

Там добавили, что заседание длилось долго и каждый отстаивал свою позицию.

- Пока решение не принято. Судья объявил перерыв до 8 февраля. Послезавтра мы узнаем мнение суда – быть живодёрству в Бурятии или нет, – подчеркнули в объединении.

Первое заседание состоялось 16 января. Согласно данным картотеки на сайте суда, в качестве истцов выступили благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы. Кстати, в Кремле вышеупомянутый закон поддержали.

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