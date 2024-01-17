«Боимся сглазить»: Зоозащитники из Бурятии рассказали о первом заседании по нашумевшему «собачьему» закону









Первое заседание состоялось во вторник, 16 января. Согласно данным картотеки на сайте суда, в качестве истцов выступили благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы.



- Мы в восторге от него – очень компетентный, добрый и умный человек. Он уже второй раз прилетел из Москвы, чтобы лично присутствовать в суде, – рассказали на официальной странице фонда во «ВКонтакте».



В организации подвели и итоги первого судебного заседания. Недавно выяснилось , что зоозащитники из Бурятии подали в Верховный суд республики иск к Народному Хуралу и главе региона Алексею Цыденову. Они намерены добиться отмены закона, разрешающего усыпление беспризорных животных. Депутаты дали добро на умерщвление четвероногих ещё ноябре.Первое заседание состоялось во вторник, 16 января. Согласно данным картотеки на сайте суда, в качестве истцов выступили благотворительный фонд помощи «Собака счастья» и ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы.- Мы в восторге от него – очень компетентный, добрый и умный человек. Он уже второй раз прилетел из Москвы, чтобы лично присутствовать в суде, – рассказали на официальной странице фонда во «ВКонтакте».В организации подвели и итоги первого судебного заседания.



- Боимся сглазить, но динамика положительная. Закон, принятый в Бурятии, противоречит федеральному. В нём самом много нестыковок и проведённая эвтаназия 18 собак тоже



Оно состоится 6 февраля. «Благодаря такой сильной команде верим, что всё не зря и всё получится», – заключили зоозащитники.

- Боимся сглазить, но динамика положительная. Закон, принятый в Бурятии, противоречит федеральному. В нём самом много нестыковок и проведённая эвтаназия 18 собак тоже не была законной даже с точки зрения местного закона, не говоря уж о ФЗ, – утверждают в «Собаке счастья». – Очень надеемся на дальнейший успех, но говорить что-то конкретное ещё рано, поэтому с нетерпением ждём второе заседание.Оно состоится 6 февраля. «Благодаря такой сильной команде верим, что всё не зря и всё получится», – заключили зоозащитники.





В объединении для защиты прав животных в России, которое подключилось к этой истории, сообщили, что заседание длилось три с половиной часа.



- За этим процессом наблюдает вся Россия. Явка на него не такая, как, например, по тамбовскому делу: зал судебного заседания был полон участников, СМИ (присутствовали сразу несколько телекомпаний) и слушателей. Истцы, представители истцов, представители Хурала, ветеринарии были на заседании, – рассказали на официальной странице организации в «ВК», добавив, что судья выслушал всех.

