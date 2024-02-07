Вопрос решался через суд
В Улан-Удэ многодетная мать не могла получить единовременную денежную выплату из-за того, что семье отказали в прописке. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.
- Установлено, что ранее женщина и её шесть детей имели регистрацию в жилье, признанном аварийным, так как являлись членами семьи нанимателя муниципальной квартиры. В квартире, предоставленной взамен непригодного для проживания помещения, наниматель прописывать родственников отказался. Это явилось основанием для отказа в постановке их на регистрационный учёт, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор Железнодорожного района в защиту прав женщины и её детей направил в суд иск об обязании уполномоченного органа поставить семью на регистрационный учёт по новому месту жительства. Суд иск удовлетворил.
В Улан-Удэ мать шестерых детей добилась прописки с помощью прокуратуры
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