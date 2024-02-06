06 февраля

05 февраля

Популярное

«Дайте самых жалких»: В Красноярск из Улан-Удэ вывезли три десятка собак

«Дайте самых жалких»: В Красноярск из Улан-Удэ вывезли три десятка собак
Общество,  Фото:Собака Счастья | Фонд помощи животным
Некоторые животные уже обрели дом

Представители местного фонда помощи животным «Собака счастья» продолжают рассказывать о судьбе беспризорных псов, которых вывозят из Бурятии в другие российские регионы. Массовая «эвакуация» четвероногих началась после того, как над ними нависла угроза эвтаназии. Умерщвление собак одобрили в ноябре депутаты Народного Хурала.

После того, как в приюте «Ананде», находящемся в муниципальной собственности, разом усыпили 18 животных, волонтёры начали искать им хозяев и передержки по всей стране. Сразу 34 отправились в Красноярск. Увезла их туда неравнодушная девушка по имени Ирина, изначально попросившая дать ей «десять самых жалких собак».



- Это просто человек, спасающий животных и делающий всё возможное, чтобы помочь самым нуждающимся, – отмечают в фонде. – Это был у нас самый первый крупный вывоз.

А всего Ирина забрала из «Ананды» 34 питомца, которым больше всех требовалась помощь и которую не могли дать в приюте на тот момент.

- Собакам нужны было тепло, особый уход, стационар в ветклинике, специальное питание. И всё это они получили сполна. Некоторые уже нашли свои семьи, некоторые ещё ждут. Но главное, что они в безопасности, идут на поправку и забывают свою бездомную жизнь как страшный сон, – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Очень радостно работать с такими людьми.


собаки животные волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Общество, 06.02.2024
Городские здания и путепроводы украсят баннерами с символом 2024 года
В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати
В Улан-Удэ эвакуировали Дом печати
Общество, 06.02.2024
Там работают экстренные службы
В Бурятии жителей райцентра возмутили тротуары без снега
В Бурятии жителей райцентра возмутили тротуары без снега
Общество, 06.02.2024
Теперь по ним не могут катать детей на санках
В Улан-Удэ на Мокрова временно не будет воды
В Улан-Удэ на Мокрова временно не будет воды
Общество, 06.02.2024
Помимо холодной, отключат и горячую воду
В Бурятии представят эвенкийскую этническую моду
В Бурятии представят эвенкийскую этническую моду
Общество, 06.02.2024
В республике пройдёт фестиваль-конкурс эвенкийской этномоды
В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух
В Улан-Удэ посоревнуются в чтении вслух
Общество, 06.02.2024
Победитель может попасть на финал в Москве
В Бурятии северяне пожаловались на безобразие
В Бурятии северяне пожаловались на безобразие
Общество, 06.02.2024
Его пообещали убрать в ближайшее время
В Бурятии до 19 градусов мороза
В Бурятии до 19 градусов мороза
Общество, 06.02.2024
Снега в республике не ожидается

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^