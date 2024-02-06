«Дайте самых жалких»: В Красноярск из Улан-Удэ вывезли три десятка собак



Представители местного фонда помощи животным «Собака счастья» продолжают рассказывать о судьбе беспризорных псов, которых вывозят из Бурятии в другие российские регионы. Массовая «эвакуация» четвероногих началась после того, как над ними нависла угроза эвтаназии. Умерщвление собак одобрили в ноябре депутаты Народного Хурала.



После того, как в приюте «Ананде», находящемся в муниципальной собственности, разом После того, как в приюте «Ананде», находящемся в муниципальной собственности, разом усыпили 18 животных, волонтёры начали искать им хозяев и передержки по всей стране . Сразу 34 отправились в Красноярск. Увезла их туда неравнодушная девушка по имени Ирина, изначально попросившая дать ей «десять самых жалких собак».











- Это просто человек, спасающий животных и делающий всё возможное, чтобы помочь самым нуждающимся, – отмечают в фонде. – Это был у нас самый первый крупный вывоз.





А всего Ирина забрала из «Ананды» 34 питомца, которым больше всех требовалась помощь и которую не могли дать в приюте на тот момент.



- Собакам нужны было тепло, особый уход, стационар в ветклинике, специальное питание. И всё это они получили сполна. Некоторые уже нашли свои семьи, некоторые ещё ждут. Но главное, что они в безопасности, идут на поправку и забывают свою бездомную жизнь как страшный сон, – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Очень радостно работать с такими людьми.







