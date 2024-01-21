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Баир Батлаев из Бурятии стал вице-чемпионом Кубка России по боксу

Баир Батлаев из Бурятии стал вице-чемпионом Кубка России по боксу
Общество, 
В финале он встретился с титулованным спортсменом из Якутии

С 15 по 20 января в Самаре прошёл Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В состязаниях принимали участие сильнейшие боксёры страны, включая действующих чемпионов и призёров чемпионата России, финалистов молодёжного первенства России а также спортсменов, рекомендованных к участию тренерским штабом.

Атлет спортивного клуба «Номто» Баир Батлаев, представлявший на турнире Бурятию в весовой категории 51 кг, в 1/4 финала встретился с бронзовым призёром чемпионата мира-2021 Ахтемом Закировым из Республики Крым. На протяжении всех трёх раундов Закиров старался прессинговать, вкладываясь в одиночные удары. Но Батлаев легко читал его атаки и работал на опережение, нанося точные серии. В результате Батлаев одержал победу над Закировым единогласным решением судей и вышел в полуфинал.

В полуфинале нашему бойцу противостоял действующий чемпион Европы среди молодёжи Мушег Баяндурян. Батлаев уверенно перебоксировал оппонента и вышел в финал состязаний, где встретился с пятикратным чемпионом России, двукратным чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира Василием Егоровым из Республики Якутия. В очень зрелищном бою судьи предпочли Василия Егорова и Баир Батлаев таким образом стал серебряным призёром состязаний.

Другие два представителя спортивного клуба «Номто» Сандан Санданов (63,5 кг) и Радна Цыбиков (60 кг) уступили своим соперникам в напряжённых, бескомпромиссных и близких боях в 1/4 финала.

- Баир Батлаев менее месяца назад гонял вес перед матчем со сборной Кубы, и не успел восстановиться. К тому же он в то время переболел гриппом и боксировал с кубинцем с температурой. Всё это сказалось на его нынешней форме. В любом случае он является первым номером сборной России и будет тренироваться по плану. Радна и Сандан провели равные бои, можно было победу отдать и им. Будем проводить работу над ошибками и готовиться к дальнейшим состязаниям - прокомментировал выступление своих подопечных президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.

Баир Батлаев получил звание лучшего спортсмена Улан-Удэ по итогам 2023 года.



Барадий Булатов
спорт бокс Кубок России

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