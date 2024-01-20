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«Это заговор»: Продажа дров в столице Бурятии обрастает странностями

«Это заговор»: Продажа дров в столице Бурятии обрастает странностями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Теперь некоторые улан-удэнцы даже не могут купить твёрдое топливо

Жители бурятской столицы продолжают жаловаться на дикие цены на дрова. По словам горожан, они «и не думают снижаться или хотя бы оставаться на прежнем уровне», а только растут. Но проблема, как выяснилось, не только в этом. Сегодня некоторые улан-удэнцы вообще не могут купить твёрдое топливо. Одна из наших землячек поделилась печальным опытом в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Сама живу на Левом берегу. При попытках найти и купить дрова на одном небезызвестном сайте половина – если не 70%  – продавцов пишут: «Извините, на Левый не возим», – заявила автор поста.

Она задалась резонным вопросом, в чём причина.
 
- Мы в другом городе или населённом пункте за несколько тысяч километров обитаем? Или у кого-то здесь монополия на дрова? Скажите, у кого – буду приобретать там. Но только если цены адекватные, хотя бы сродни тем, за которые можно в Интернете найти, – отметила посетительница паблика.

В комментариях участники группы написали, что тоже оказывались в подобной ситуации. «А мне, когда в (микрорайон) Орешкова заказываю, отвечают: «Извините, только на Левый. Это заговор!», «А мне все говорят, что только на Левый берег возят, на станцию «Дивизионная» – нет», – признались подписчики.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы рискуют серьёзно прогадать при покупке дров. В такую ситуацию в декабре попала жительница столицы, а её сестра рассказала о произошедшем в соцсетях.

- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорилось в посте, размещённом в «Анониме 03». – Что вы творите, продавцы? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!

В сообществе пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к той публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.

Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч. С проблемой, о которой ранее поведали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр просили  примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.

Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан. Кстати, зимой в республике появились субсидии на дрова, но рассчитывать на них могут далеко не все. 

дрова топливо соцсети Левый

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