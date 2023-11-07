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В Бурятии сельчане залезают в огромные кредиты из-за диких цен на дрова

Общество, 
Общественники заявили, что люди рискуют замёрзнуть зимой из-за беспечности лесников

О непростой ситуации, в которой оказались жители Кабанского района Бурятии, рассказали в региональном отделении Народного фронта. Из-за диких цен на дрова людям приходится брать огромные кредиты – по 90-100 тысяч. 

У многих сейчас нет никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.  И с такой проблемой столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.

- Сельчане говорят, что на потенциальных делянах готовы вырубленные просеки-волоки. Но сами участки не оформили для передачи жителям. Лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах, которые скоро станут недоступны из-за снега, – пояснили общественники.

Активисты уже обратились в прокуратуру. По их мнению, из-за нерасторопности местного лесничества оказались нарушены права людей, которые теперь вынуждены покупать дрова по неподъёмным ценам. 

В конце октября на совещании в Народном Хурале обсудили цены на твёрдое топливо. Депутаты заметили, что дрова начинают дорожать с наступлением холодов. Теперь парламентарии ломают голову, что же можно предпринять, чтобы не было спекуляций в этой сфере и почему наблюдается колоссальная разница между утверждённой ценой и рыночной. В итоге народные избранники порекомендовали правительству республики в преддверии отопительного сезона «усилить контроль за ценообразованием на твёрдое топливо».

Кроме того, по их мнению, нужно формировать у людей привычку заготавливать дрова заранее, ведь летом они стоят намного дешевле. Назвали на совещании и причины, которые влияют на подорожание. Среди них – рост цен на смежных рынках и на расходные материалы и увеличение расстояния вывозки.

Несколько недель назад жители пригородного Иволгинского района возмутились из-за резкой наценки на топливо. По словам сельчан, такое наблюдается каждый год.

- Ну невозможно уже – ломят 12 тысяч за небольшой УАЗик. И это минимум. Откуда у нас такие деньги, если зарплата – всего лишь 20 000 рублей? И на зиму нужно четыре таких УАЗа. Откуда такие цены, кто их назначает? Хотелось бы узнать, – говорилось в сообщении, размещённом в группе «Иволга-инфо.24/7».

В республиканской службе по тарифам (РСТ) пояснили: твёрдое топливо продают частники и цены на него государство никак не регулирует. Однако правительство РБ вместе с агентством лесного хозяйства прорабатывает дополнительные механизмы для оптимизации стоимости дров.

Прокомментировали ситуацию и в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). Там пояснили, что попённая плата (сумма, которую отдают заготовители леса в бюджет) за кубометр древесины в республике колеблется от 200 до 350 рублей. Заготовку предприниматели осуществляют в отдалённых районах – Хоринском, Прибайкальском, Кижингинском и Еравнинском. Среднее расстояние перевозки там – от 200 километров.

Кроме того, учитываются расходы на саму заготовку, материалы и оборудование. Из этого и складывается итоговая цена за кубометр у предпринимателей. РАЛХ рыночную стоимость твёрдого топлива не контролирует. 
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