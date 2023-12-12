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В Бурятии появились субсидии на подорожавшие дрова

В Бурятии появились субсидии на подорожавшие дрова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Правда, рассчитывать на них может только часть жителей республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил своим постановлением субсидии на твёрдое топливо. Он сам сообщил об этом в соцсетях. Речь идёт о жителях районов республики, расположенных в Центральной экологической зоне – правда, не обо всех.

- Многодетные и семьи участников специальной военной операции, ветераны, а также инвалиды первой и второй группы теперь смогут получить субсидию на дрова. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем им от одной до двух тысяч рублей за кубометр, – написал Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».

К примеру, жителям кабанского села Выдрино возместят две тысячи рублей за кубометр топлива, а нуждающиеся в нём из посёлков Танхой и Мишиха и села Байкальское в Северо-Байкальском районе вправе рассчитывать на сумму в полторы тысячи. В Усть-Баргузине, Максимихе, Кабанске, Оймуре, Клюевке, Турке, Горячинске и Северобайкальске выплатят по 1000 рублей. Всего в республике насчитывается 76 населённых пунктов, входящих в ЦЭЗ.

- С этого года заготовку дров в Центральной экологической зоне полностью запретили, – напомнил глава РБ. – Их приходится покупать вне ЦЭЗ и оплачивать доставку.
 
По словам руководителя региона, сейчас власти работают и на законодательном уровне, чтобы разрешить людям «разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность».

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы рискуют серьёзно прогадать при покупке дров. В такую ситуацию недавно попала одна из жительниц бурятской столицы. О произошедшем рассказала в соцсетях её сестра.

- Мало того, что продали тополь, так ещё три большие чурки сосны не стали выгружать – сослались на обычай, что надо оставлять в машине. Такого никогда не было, – говорилось в посте, размещённом на днях в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Что вы творите, продавцы? Какой такой развод придумали? Было темно и сестра не видела, что купила тополь. Верните сосновые чурки!

Участники сообщества пристыдили недобросовестного предпринимателя, а некоторые посоветовали обманутой женщине обратиться в полицию. Впрочем, судя по комментариям к публикации, номер машины она не запомнила и не зафиксировала. Поскольку на улице уже было темно, обман улан-удэнка распознала не сразу.

Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за диких цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч.

С проблемой, о которой ранее рассказали в региональном отделении Народного фронта, этой осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и селе Выдрино.У многих не было никаких запасов твёрдого топлива, не считая нескольких поленьев. За один кубометр сегодня просят примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватит лишь на неделю.

Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи жителям. Общественники пояснили: лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. По мнению «фронтовиков», именно из-за такой нерасторопности оказались нарушены права сельчан.
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