В Бурятии появились субсидии на подорожавшие дрова



Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил своим постановлением субсидии на твёрдое топливо. Он сам сообщил об этом в соцсетях. Речь идёт о жителях районов республики, расположенных в Центральной экологической зоне – правда, не обо всех.



- Многодетные и семьи участников специальной военной операции, ветераны, а также инвалиды первой и второй группы теперь смогут получить субсидию на дрова. В зависимости от расстояния перевозки компенсируем им от одной до двух тысяч рублей за кубометр, – написал Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».



К примеру, жителям кабанского села Выдрино возместят две тысячи рублей за кубометр топлива, а нуждающиеся в нём из посёлков Танхой и Мишиха и села Байкальское в Северо-Байкальском районе вправе рассчитывать на сумму в полторы тысячи. В Усть-Баргузине, Максимихе, Кабанске, Оймуре, Клюевке, Турке, Горячинске и Северобайкальске выплатят по 1000 рублей. Всего в республике насчитывается 76 населённых пунктов, входящих в ЦЭЗ.



- С этого года заготовку дров в Центральной экологической зоне полностью запретили, – напомнил глава РБ. – Их приходится покупать вне ЦЭЗ и оплачивать доставку.



По словам руководителя региона, сейчас власти работают и на законодательном уровне, чтобы разрешить людям «разумную и жизненно важную хозяйственную деятельность».



