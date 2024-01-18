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В Бурятии росгвардейцы обследовали церкви, купели и пункты обогрева

В Бурятии росгвардейцы обследовали церкви, купели и пункты обогрева
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они с полицейскими будут следить за порядком

В период празднования Крещения Господня росгвардейцы Бурятии выполняют задачи по охране общественного порядка совместно с сотрудниками МВД в местах проведения религиозных мероприятий.

- Специалисты взрывотехники сил специального назначения Росгвардии проводят профилактические осмотры религиозных объектов и прилегающих к ним территорий, где пройдут церковные службы, а также мест, оборудованных для омовения, - сообщили в пресс-службе управления.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны скорректированы для своевременного принятия мер оперативного реагирования и максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий.


Росгвардия Крещение

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