В Бурятии росгвардейцы обследовали церкви, купели и пункты обогрева





Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны скорректированы для своевременного принятия мер оперативного реагирования и максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий.











В период празднования Крещения Господня росгвардейцы Бурятии выполняют задачи по охране общественного порядка совместно с сотрудниками МВД в местах проведения религиозных мероприятий.- Специалисты взрывотехники сил специального назначения Росгвардии проводят профилактические осмотры религиозных объектов и прилегающих к ним территорий, где пройдут церковные службы, а также мест, оборудованных для омовения, - сообщили в пресс-службе управления.