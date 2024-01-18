В Бурятии росгвардейцы обследовали церкви, купели и пункты обогрева

В период празднования Крещения Господня росгвардейцы Бурятии выполняют задачи по охране общественного порядка совместно с сотрудниками МВД в местах проведения религиозных мероприятий.
- Специалисты взрывотехники сил специального назначения Росгвардии проводят профилактические осмотры религиозных объектов и прилегающих к ним территорий, где пройдут церковные службы, а также мест, оборудованных для омовения, - сообщили в пресс-службе управления.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны скорректированы для своевременного принятия мер оперативного реагирования и максимально приближены к местам проведения религиозных мероприятий.