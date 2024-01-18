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РЖД начали подкармливать диких северных оленей на Хамар-Дабане

РЖД начали подкармливать диких северных оленей на Хамар-Дабане
Общество, 

И стали спонсорами минприроды Бурятии и Приангарья

На средства Российских железных дорог (РЖД) закуплено 750 кг витаминно-минеральной подкормки для дикого северного оленя. Организована доставка кормовой соли для животных на действующие искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

РЖД прибрели навигаторы, нагрудные видеорегистраторы и фотоловушки для поддержки мероприятий по сохранению редких животных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.  Оборудование уже передали в министерства природных ресурсов и экологии двух регионов - Иркутской области и Бурятии. Его будут использовать для дистанционного мониторинга объектов животного мира, патрулирования особо охраняемых природных территорий.

Благодаря поддержке железнодорожников изготовлена и установлена смотровая площадка для наблюдения за животными и экотуризма в Худакском заказнике в Хоринском районе Бурятии. 

Эти мероприятия выполняются в рамках планов дополнительных мер по охране окружающей среды, которые подписаны с правительствами Иркутской области и Бурятии.

РЖД ВСЖД Байкал природа экология

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