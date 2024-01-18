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Все крещенские купели в Бурятии оказались безопасными

Все крещенские купели в Бурятии оказались безопасными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Качество воды в иорданях проверил Роспотребнадзор

В ближайшую пятницу, 19 января, христиане отметят Крещение – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби.

Всего в Бурятии, по данным республиканского управления МЧС, оборудуют 17 купелей. Качество воды в них проверили сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии. Всего специалисты отобрали 40 проб на 14 водоёмах. Заодно исследовали и воду, которая будет использоваться для освящения. Она оказалась безопасной.

В надзорном ведомстве напомнили, что окунаться в Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах. Лучше убедиться, что у вас нет медицинских противопоказаний, поскольку в первые сутки после таких омовений в больницах возрастает число пациентов с инфарктом и инсультом.

Заходить в прорубь нельзя людям с заболеваниями сердца, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, воспалениями носоглотки, а также мочеполовыми и эндокринными заболеваниями. Крещенские купания противопоказаны пожилым, детям и беременным.
 
Перед тем, как погрузиться в воду, следует разогреть кожные покровы, растереться. Нырять и прыгать в купель запрещено. Не стоит оставаться там дольше минуты – так вы сможете избежать переохлаждения.

Выходя из иордани, держитесь за поручни. После необходимо насухо вытереться полотенцем и надеть тёплую одежду. Зайдите в палатку и выпейте согревающий напиток. С другими правилами безопасности можно ознакомиться здесь.
Крещение купель вода Роспотребнадзор

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